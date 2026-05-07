Homem é esfaqueado em frente à Casa de Passagem na Vila Celina

Crédito: SCA

Um homem foi esfaqueado na tarde desta quinta-feira, 7, na Rua Rotary Club, no bairro Vila Celina, em São Carlos, em frente à Casa de Passagem.



Segundo informações, várias pessoas em situação de rua estavam em frente ao local aguardando para entrar na unidade, quando houve uma discussão entre moradores. Durante a briga, a vítima acabou sendo atingida por várias facadas na região da cabeça e do pescoço.

Um guarda municipal que estava no interior da Casa de Passagem percebeu a confusão e, ao sair para verificar a situação, encontrou a vítima caída ao solo e bastante ensanguentada. Duas facas também foram localizadas no meio da rua e rapidamente retiradas pela Guarda Municipal para evitar novos riscos.



Devido ao tumulto no local, outras viaturas da Guarda Municipal foram acionadas para apoio. O SAMU também foi chamado e a USA (Unidade de Suporte Avançado) realizou o socorro da vítima, um homem cuja identidade e idade ainda não foram divulgadas. Ele foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos com grande perda de sangue na região da cabeça e pescoço.

A ocorrência foi registrada pela Guarda Municipal e apresentada no CPJ de São Carlos para investigação da Polícia Civil.

O autor das facadas fugiu correndo após o crime e não foi localizado. Pessoas que estavam no local não souberam informar quem seria o agressor.

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