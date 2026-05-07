Força Tática localiza mais drogas em "casa-bomba" no Capão das Antas e detém dupla

Crédito: SCA

Saiba Mais Segurança Casa-bomba é desmantelada pela RPM da 2 Cia no Capão das Antas

Uma operação da Força Tática da Polícia Militar resultou na apreensão de mais entorpecentes na noite desta quarta-feira (6), em uma chácara localizada na região do Capão das Antas, em São Carlos. O imóvel já havia sido alvo de uma ação da RPM horas antes, quando quatro pessoas foram flagradas embalando drogas no local.

De acordo com a PM, por volta das 22h, equipes da Força Tática receberam informações de que indivíduos teriam retornado à propriedade para retirar drogas escondidas na área da chácara, apontada pelos policiais como uma possível “casa-bomba” utilizada pelo tráfico.

Ao chegarem no endereço, os policiais encontraram dois suspeitos próximos de um veículo Hyundai HB20. Segundo a corporação, um homem de 58 anos foi visto entregando algo para um rapaz de 21 anos ao lado do automóvel. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito mais velho fugiu correndo, enquanto o jovem permaneceu no local e acabou sendo abordado.

Durante a revista, os policiais localizaram tijolos de maconha, crack, cocaína e ice. Diante da suspeita de haver mais drogas escondidas na propriedade, foi solicitado apoio do Canil do Baep.

Com auxílio do cão farejador, os policiais realizaram buscas pela área de mata da chácara e localizaram mais entorpecentes enterrados.

Ainda conforme a PM, outros indivíduos foram vistos fugindo pela mata durante a ação, porém ninguém mais foi localizado.

A Polícia Militar acredita que o imóvel era utilizado por traficantes como ponto de armazenamento, preparo e distribuição de drogas para diversos pontos da cidade.

O homem de 58 anos acabou sendo localizado posteriormente e, junto com o jovem de 21 anos, foi conduzido ao plantão policial de São Carlos. A ocorrência foi apresentada à autoridade da Polícia Civil e os dois permaneceram à disposição da Justiça.

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