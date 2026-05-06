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quarta, 06 de maio de 2026
Segurança

Engavetamento com três veículos é registrado no km 243 da Washington Luís após tombamento de caminhão

06 Mai 2026 - 18h09Por Jessica
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Engavetamento com três veículos é registrado no km 243 da Washington Luís após tombamento de caminhão -

Um engavetamento envolvendo três veículos foi registrado no final da tarde desta quarta-feira (6), na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 243, no sentido interior–capital.

De acordo com as informações apuradas, o acidente teve início após o tombamento de um caminhão rodotrem no canteiro central da rodovia. A ocorrência provocou lentidão e congestionamento no trecho, o que acabou contribuindo para a colisão traseira entre três veículos que trafegavam pela via.

Equipes da concessionária responsável pela rodovia foram acionadas e estiveram no local para prestar atendimento, além de realizar a sinalização necessária para garantir a segurança dos motoristas.

Apesar do impacto e do susto, não houve registro de vítimas. Os danos foram apenas materiais nos veículos envolvidos.

 

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