Rodotrem carregado com adubo tomba na Washington Luís em Ibaté

Crédito: SCA

No final da tarde desta quarta-feira (6), um caminhão rodotrem tombou no canteiro central da Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 243, no sentido capital–interior, já no município de Ibaté.

De acordo com as informações, o veículo, um Scania carregado com adubo, acabou tombando e espalhou toda a carga das duas caçambas.

Parte do material atingiu a pista contrária, no sentido interior–capital.

O motorista sofreu ferimentos leves e foi socorrido pela equipe da concessionária, sendo encaminhado para a Santa Casa de São Carlos.



Equipes estiveram no local para sinalização e atendimento da ocorrência. Apesar do acidente e da carga espalhada, não houve necessidade de interdição total das pistas em nenhum dos sentidos.

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