(16) 99963-6036
quarta, 06 de maio de 2026
Segurança

Homem é acusado de colocar fogo na casa da tia no Planalto Paraíso

06 Mai 2026 - 15h05Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homem é acusado de colocar fogo na casa da tia no Planalto Paraíso - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um incêndio em um sobrado foi registrado na tarde desta quarta-feira (6), no bairro Planalto Paraíso, em São Carlos, na Rua Joaquim Augusto Ribeiro de Souza.

De acordo com as informações, o fogo teria começado após uma briga familiar. O principal suspeito é o sobrinho da proprietária do imóvel, que, segundo relatos, estava em surto. Revoltado, ele teria ateado fogo na parte superior da residência.
No momento do incêndio, três pessoas estavam na parte inferior do sobrado e conseguiram sair com a ajuda de vizinhos. Inicialmente, moradores tentaram conter as chamas utilizando uma mangueira, mas sem sucesso.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente ao local, conseguindo controlar o incêndio antes que o fogo se espalhasse para outros cômodos da casa. O foco principal foi um quarto no andar superior.
Segundo testemunhas, após iniciar o incêndio, o suspeito fugiu do local.

A equipe do Policiamento Militar também esteve presente para o registro da ocorrência, que foi caracterizada como incêndio criminoso.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A ocorrência resultou apenas em danos materiais ao imóvel.

Leia Também

Casa-bomba é desmantelada pela RPM da 2 Cia no Capão das Antas
Segurança18h52 - 06 Mai 2026

Casa-bomba é desmantelada pela RPM da 2 Cia no Capão das Antas

Engavetamento com três veículos é registrado no km 243 da Washington Luís após tombamento de caminhão
Segurança18h09 - 06 Mai 2026

Engavetamento com três veículos é registrado no km 243 da Washington Luís após tombamento de caminhão

Rodotrem carregado com adubo tomba na Washington Luís em Ibaté
Segurança18h03 - 06 Mai 2026

Rodotrem carregado com adubo tomba na Washington Luís em Ibaté

Presos novamente: trio volta a furtar fios e acaba detido pela PM no Cidade Jardim
Segurança10h37 - 06 Mai 2026

Presos novamente: trio volta a furtar fios e acaba detido pela PM no Cidade Jardim

Motorista de aplicativo é agredido por passageira após corrida em São Carlos
Segurança10h34 - 06 Mai 2026

Motorista de aplicativo é agredido por passageira após corrida em São Carlos

Últimas Notícias