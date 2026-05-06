Homem é acusado de colocar fogo na casa da tia no Planalto Paraíso

Crédito: SCA

Um incêndio em um sobrado foi registrado na tarde desta quarta-feira (6), no bairro Planalto Paraíso, em São Carlos, na Rua Joaquim Augusto Ribeiro de Souza.

De acordo com as informações, o fogo teria começado após uma briga familiar. O principal suspeito é o sobrinho da proprietária do imóvel, que, segundo relatos, estava em surto. Revoltado, ele teria ateado fogo na parte superior da residência.

No momento do incêndio, três pessoas estavam na parte inferior do sobrado e conseguiram sair com a ajuda de vizinhos. Inicialmente, moradores tentaram conter as chamas utilizando uma mangueira, mas sem sucesso.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente ao local, conseguindo controlar o incêndio antes que o fogo se espalhasse para outros cômodos da casa. O foco principal foi um quarto no andar superior.

Segundo testemunhas, após iniciar o incêndio, o suspeito fugiu do local.

A equipe do Policiamento Militar também esteve presente para o registro da ocorrência, que foi caracterizada como incêndio criminoso.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A ocorrência resultou apenas em danos materiais ao imóvel.

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