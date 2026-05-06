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quarta, 06 de maio de 2026
Jardim Tgangará

Filho danifica carro e agride o pai em idoso em São Carlos

06 Mai 2026 - 10h27Por Da redação
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Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 70 anos ficou ferido após ser agredido pelo próprio filho, de 39 anos, em um caso de violência doméstica registrado na tarde do dia 4 de maio, no bairro Jardim Tangará, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o agressor apresentava comportamento alterado e, durante o episódio, teria se armado com um pedaço de madeira, passando a danificar um veículo que estava na garagem da residência. Ao tentar intervir na situação, o idoso acabou sendo atingido no braço direito, sofrendo lesões.

Ainda segundo o relato da vítima, ao tentar acionar a Polícia Militar, o filho tomou o celular de suas mãos e o quebrou. A equipe policial foi acionada e compareceu ao local, porém o autor já havia fugido. O caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica e será investigado pela Polícia Civil.

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