Presos novamente: trio volta a furtar fios e acaba detido pela PM no Cidade Jardim

Crédito: SCA

Na manhã desta quarta-feira (6), três indivíduos foram detidos pela Polícia Militar por furto de fios de telefonia no bairro Cidade Jardim.

De acordo com informações, a equipe da PM foi acionada após denúncia de moradores, que relataram movimentação suspeita em um bueiro subterrâneo localizado na Rua Alameda das Orquídeas. Vizinhos perceberam barulhos e flagraram os indivíduos acessando a rede de telefonia para subtrair a fiação. Também foi informado que um veículo Santana teria deixado dois suspeitos no local e sido escondido nas proximidades.

Rapidamente, os policiais foram até a região e abordaram dois indivíduos na Rua Miguel Alves Margarido, próximo ao veículo. O terceiro suspeito foi localizado em uma praça na própria Alameda das Orquídeas.

Durante a ação, os policiais constataram que os fios furtados estavam escondidos em um terreno baldio na mesma via, onde seriam posteriormente retirados. Ainda segundo a PM, dentro do bueiro havia grande quantidade de fios já cortados.

A prática criminosa consistia em cortar a fiação subterrânea, amarrar uma cinta e utilizar um veículo para puxar os cabos, facilitando a retirada do material.

Os detidos, de 38, 24 e 23 anos, foram conduzidos ao CPJ de São Carlos, onde a ocorrência foi apresentada ao delegado de plantão. Os fios foram devolvidos à empresa de telefonia, e o veículo utilizado foi apreendido administrativamente.

Segundo a polícia, os três indivíduos já haviam sido detidos na madrugada da última segunda-feira pela Guarda Municipal pelo mesmo crime, também envolvendo furto de fiação. Na ocasião, utilizavam outro veículo.

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