(16) 99963-6036
quarta, 06 de maio de 2026
Segurança

Presos novamente: trio volta a furtar fios e acaba detido pela PM no Cidade Jardim

06 Mai 2026 - 10h37Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Presos novamente: trio volta a furtar fios e acaba detido pela PM no Cidade Jardim - Crédito: SCA Crédito: SCA

Na manhã desta quarta-feira (6), três indivíduos foram detidos pela Polícia Militar por furto de fios de telefonia no bairro Cidade Jardim.

De acordo com informações, a equipe da PM foi acionada após denúncia de moradores, que relataram movimentação suspeita em um bueiro subterrâneo localizado na Rua Alameda das Orquídeas. Vizinhos perceberam barulhos e flagraram os indivíduos acessando a rede de telefonia para subtrair a fiação. Também foi informado que um veículo Santana teria deixado dois suspeitos no local e sido escondido nas proximidades.

Rapidamente, os policiais foram até a região e abordaram dois indivíduos na Rua Miguel Alves Margarido, próximo ao veículo. O terceiro suspeito foi localizado em uma praça na própria Alameda das Orquídeas.

Durante a ação, os policiais constataram que os fios furtados estavam escondidos em um terreno baldio na mesma via, onde seriam posteriormente retirados. Ainda segundo a PM, dentro do bueiro havia grande quantidade de fios já cortados.
A prática criminosa consistia em cortar a fiação subterrânea, amarrar uma cinta e utilizar um veículo para puxar os cabos, facilitando a retirada do material.

Os detidos, de 38, 24 e 23 anos, foram conduzidos ao CPJ de São Carlos, onde a ocorrência foi apresentada ao delegado de plantão. Os fios foram devolvidos à empresa de telefonia, e o veículo utilizado foi apreendido administrativamente.

Segundo a polícia, os três indivíduos já haviam sido detidos na madrugada da última segunda-feira pela Guarda Municipal pelo mesmo crime, também envolvendo furto de fiação. Na ocasião, utilizavam outro veículo.

Leia Também

Motorista de aplicativo é agredido por passageira após corrida em São Carlos
Segurança10h34 - 06 Mai 2026

Motorista de aplicativo é agredido por passageira após corrida em São Carlos

Estelionato: vítima é enganada por mensagem e transfere valor via Pix
Segurança10h31 - 06 Mai 2026

Estelionato: vítima é enganada por mensagem e transfere valor via Pix

Filho danifica carro e agride o pai em idoso em São Carlos
Jardim Tgangará 10h27 - 06 Mai 2026

Filho danifica carro e agride o pai em idoso em São Carlos

Caminhão é furtado durante a madrugada em posto na Washington Luís, em São Carlos
Segurança10h25 - 06 Mai 2026

Caminhão é furtado durante a madrugada em posto na Washington Luís, em São Carlos

Procurado pela Justiça é capturado ao tentar solicitar benefício no INSS em São Carlos
Segurança10h22 - 06 Mai 2026

Procurado pela Justiça é capturado ao tentar solicitar benefício no INSS em São Carlos

Últimas Notícias