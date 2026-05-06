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quarta, 06 de maio de 2026
Segurança

Procurado pela Justiça é capturado ao tentar solicitar benefício no INSS em São Carlos

06 Mai 2026 - 10h22Por Da redação
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Polícia Federal - Polícia Federal -

Um homem de 40 anos foi capturado na manhã desta terça-feira (5), após ser identificado como procurado pela Justiça enquanto tentava solicitar um benefício previdenciário em uma agência do INSS, na região central de São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a situação foi constatada durante consulta aos dados do indivíduo, quando foi verificada a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele. O homem era procurado em regime aberto pelo crime de furto, conforme processo em tramitação na Justiça local.

Policiais federais realizaram a abordagem ainda no local e conduziram o suspeito até a Central de Polícia Judiciária. Segundo o registro, ele não ofereceu resistência. Após os procedimentos legais, o homem permaneceu à disposição da Justiça e foi encaminhado ao Centro de Triagem.

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