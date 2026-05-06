Caminhão é furtado durante a madrugada em posto na Washington Luís, em São Carlos

Rodovia Washington Luís - Crédito: divulgação

Um caminhão foi furtado durante a madrugada entre os dias 4 e 5 de maio em um posto de combustíveis localizado às margens da Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 222, em São Carlos. O crime foi registrado como furto de veículo pela Polícia Civil, com autoria ainda desconhecida.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista havia estacionado o veículo no local por volta das 21h, após realizar uma entrega na cidade de Mirassol (SP). O caminhão estava sem carga no momento e o condutor decidiu pernoitar no posto, conhecido como Castelo Plaza, antes de seguir viagem de retorno.

Na manhã seguinte, por volta das 8h, ao retornar ao ponto onde havia deixado o veículo, o motorista constatou que o caminhão havia sido levado. Segundo relato, o gerente do estabelecimento informou que as câmeras de segurança não cobrem o local exato onde o caminhão estava estacionado, o que impossibilitou a identificação dos autores ou do horário exato do crime.

O veículo furtado é um caminhão Mercedes-Benz Atego 2430, de cor prata, ano de fabricação 2015 e modelo 2016, com placas AZU6F11. O caminhão pertence a uma empresa com sede em Pouso Alegre (MG) e possui seguro. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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