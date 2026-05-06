Motorista de aplicativo é agredido por passageira após corrida em São Carlos

Motorista de aplicativo - Crédito: Freepik

Um motorista de aplicativo, de 64 anos, foi vítima de agressão na noite de terça-feira (5), na região central de São Carlos. O caso foi registrado como lesão corporal pela Polícia Civil e ocorreu após o término de uma corrida.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista havia embarcado um casal, ambos com cerca de 25 anos, acompanhado de uma criança, no Jardim Centenário. O destino informado foi o hospital infantil da Unimed. Durante o trajeto, segundo relato da vítima, os passageiros passaram a acusá-lo de dirigir em alta velocidade e sob efeito de álcool.

Ao final da corrida, já no local de desembarque, a mulher abriu a porta do motorista e iniciou as agressões com socos e chutes, causando ferimentos na boca e na perna esquerda da vítima. Ainda conforme o registro policial, os passageiros não utilizavam cinto de segurança durante o trajeto e deixaram o local sem efetuar o pagamento da corrida.

O caso foi registrado no plantão policial e será encaminhado para investigação. A vítima foi orientada quanto ao prazo legal para representação criminal após eventual identificação dos autores.

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