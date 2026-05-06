Estelionato: vítima é enganada por mensagem e transfere valor via Pix

Celular - Crédito: reprodução/Agência SP

Uma mulher de 28 anos foi vítima de estelionato na tarde desta terça-feira (5), em São Carlos. O caso foi registrado no plantão da Polícia Civil como crime consumado, com autoria desconhecida.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que recebeu uma mensagem em seu celular de um indivíduo que se apresentou como empreendedor e alegou ter vínculo com uma instituição bancária. Durante a conversa, o suspeito ofereceu uma suposta vantagem financeira, prometendo retornar um valor maior caso a vítima realizasse uma transferência via Pix.

Convencida pela proposta, a mulher transferiu R$ 550,00 ao golpista, que havia prometido devolver R$ 3.000,00. No entanto, após o envio do dinheiro, o suspeito não cumpriu o combinado e passou a ignorar as tentativas de contato, chegando a bloquear a vítima. O caso foi encaminhado para investigação por unidade policial competente.

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