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quarta, 06 de maio de 2026
Segurança

Casa-bomba é desmantelada pela RPM da 2 Cia no Capão das Antas

06 Mai 2026 - 18h52Por Da redação
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Casa-bomba é desmantelada pela RPM da 2 Cia no Capão das Antas -

Uma ação da equipe da RPM da 2ª Companhia resultou no desmantelamento de uma “casa-bomba” na tarde desta quarta-feira (6), na região do Capão das Antas, nas proximidades do bairro Sem Terra, em São Carlos.

Segundo informações, os policiais já vinham recebendo denúncias anteriores de que uma chácara no local estaria sendo utilizada para o cultivo de maconha. Diante disso, a equipe foi até o endereço para averiguação.

Ao chegar, os policiais encontraram o portão aberto e visualizaram movimentação no interior da residência. Após contato, o proprietário saiu e, ao ser questionado, negou a existência de plantação de maconha, porém admitiu que ele e outras pessoas estavam manipulando entorpecentes no imóvel.
Durante a averiguação, a equipe entrou na residência e encontrou três indivíduos — um homem e duas mulheres — preparando drogas para comercialização. No local, foi localizada uma grande quantidade de entorpecentes, além de materiais utilizados para o embalo e uma balança de precisão, todos dispostos sobre uma mesa.

Diante dos fatos, quatro pessoas — dois homens, incluindo o proprietário da casa, e duas mulheres — foram detidas e encaminhadas ao plantão policial. A perícia foi acionada para o local, e todo o material apreendido foi apresentado na delegacia.

Os envolvidos, todos maiores de idade, permaneceram à disposição da Justiça após serem apresentados à autoridade policial.

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