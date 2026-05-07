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quinta, 07 de maio de 2026
Moto Recuperada

Motocicleta furtada é recuperada pela equipe do Comando de Força Patrulha na Vila Prado

Motocicleta com registro de furto desde 2024 foi abordada pelo Comando Força Patrulha após trafegar na contramão

07 Mai 2026 - 00h26Por Flávio Fernandes
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Motocicleta furtada é recuperada pela equipe do Comando de Força Patrulha na Vila Prado - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

A equipe do Comando de Força Patrulha, composta pelo 1º Tenente PM Carvalho e SD PM Masson, recuperou uma motocicleta produto de furto na noite desta quarta-feira, 6, pelo bairro Vila Prado.

Durante patrulhamento pela Avenida Grécia, por volta das 21h30, os policiais visualizaram uma motocicleta transitando na contramão de direção para realizar uma conversão no sentido centro, situação que motivou a abordagem em frente a um centro automotivo.

Na revista pessoal, nada de ilícito foi localizado com os dois ocupantes da moto, sendo o condutor de 33 anos e o passageiro de 24 anos. Porém, ao realizarem consulta do emplacamento via rede rádio, os policiais constataram que a motocicleta possuía registro de furto no ano de 2024.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois indivíduos, que tiveram seus direitos constitucionais informados. Não houve necessidade do uso de algemas.

Os envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial juntamente com a motocicleta. O delegado de plantão tomou ciência da ocorrência e elaborou o boletim de ocorrência civil, permanecendo os dois indivíduos à disposição da Justiça.

 

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