Ladrão é preso pela GCM furtando fios durante jogos no Ginásio Milton Olaio Filho

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um ladrão de 23 anos, foi preso pela Guarda Municipal após furtar a fiação elétrica do Ginásio Milton Olaio Filho, em São Carlos.

Segundo a GCM, os guardas municipais foram acionados após denúncia de furto na Avenida Getúlio Vargas e ao chegarem localizaram o criminoso escondido próximo á rampa de acesso da estrutura esportiva. Na abordagem, foram localizados fios já cortados e duas facas dentro de uma bolsa.

Indagado o bandido confessou o crime e ainda no local, estava ocorrendo partidas esportivas normalmente no momento do crime que passou despercebido. Na sequência, o ladrão foi levado para o Plantão Policial.

Diante dos fatos o delegado tomou ciência dos fatos e registrou um boletim de ocorrência, pelo crime de furto. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem.

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