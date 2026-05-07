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quinta, 07 de maio de 2026
Ninguém Percebeu Nada

Ladrão é preso pela GCM furtando fios durante jogos no Ginásio Milton Olaio Filho

Criminoso foi encontrado escondido pelos guardas municipais com ferramentas e fiação já cortada

07 Mai 2026 - 00h38Por Flávio Fernandes
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Ladrão é preso pela GCM furtando fios durante jogos no Ginásio Milton Olaio Filho - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um ladrão de 23 anos, foi preso pela Guarda Municipal após furtar a fiação elétrica do Ginásio Milton Olaio Filho, em São Carlos.  

Segundo a GCM, os guardas municipais foram acionados após denúncia de furto na Avenida Getúlio Vargas e ao chegarem localizaram o criminoso escondido próximo á rampa de acesso da estrutura esportiva. Na abordagem, foram localizados fios já cortados e duas facas dentro de uma bolsa. 

Indagado o bandido confessou o crime e ainda no local, estava ocorrendo partidas esportivas normalmente no momento do crime que passou despercebido. Na sequência, o ladrão foi levado para o Plantão Policial.

Diante dos fatos o delegado tomou ciência dos fatos e registrou um boletim de ocorrência, pelo crime de furto. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem. 

 

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