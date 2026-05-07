Motociclista fica ferido após colisão frontal no Jacobucci

Uma colisão entre um carro e uma moto foi registrada na tarde desta quinta-feira (7), no bairro Jacobucci.
O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Biron Ortiz de Araújo com a Avenida Capitão Luiz Brandão. Segundo informações, o motociclista, de 40 anos, seguia pela avenida e, ao acessar a Rua Biron Ortiz de Araújo, acabou colidindo de frente com um carro que vinha no sentido oposto.
Com o impacto, o condutor da moto caiu ao solo e sofreu trauma no tornozelo, além de diversas escoriações pelo corpo.
A equipe do SAMU esteve no local, prestou os primeiros socorros à vítima e encaminhou o motociclista para a Santa Casa