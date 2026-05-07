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quinta, 07 de maio de 2026
Segurança

Homem de Descalvado é detido após importunação sexual em van de pacientes que seguiam para hospital

07 Mai 2026 - 14h45Por Da redação
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Importunação - Crédito: PixabayImportunação - Crédito: Pixabay

Uma mulher de 37 anos denunciou ter sido vítima de importunação sexual dentro de uma van que seguia de Descalvado para atendimento médico em um hospital de Américo Brasiliense, na manhã desta quinta-feira (7).

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via COPOM após a vítima dar entrada na unidade hospitalar e relatar o caso. Segundo o depoimento, um homem de 58 anos teria passado as mãos nas pernas da mulher e, em seguida, permanecido se tocando na presença dela durante o trajeto.

Os policiais foram até o hospital, ouviram a vítima e conduziram as partes até a Delegacia de Polícia de Américo Brasiliense, onde a prisão em flagrante foi ratificada pelo crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal.

Ainda conforme o registro policial, a filha do suspeito informou que ele já teria apresentado comportamentos semelhantes em outras ocasiões.

O homem foi encaminhado para exame de corpo de delito e posteriormente recolhido à Cadeia Pública de Santa Ernestina, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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