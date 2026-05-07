(16) 99963-6036
quinta, 07 de maio de 2026
Segurança

Homem é esfaqueado no peito e socorrido pela USA do SAMU no São Carlos 1

07 Mai 2026 - 17h42Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homem é esfaqueado no peito e socorrido pela USA do SAMU no São Carlos 1 - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um homem foi socorrido pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU na tarde desta quinta-feira, 7, após ser vítima de um esfaqueamento pela rua Luiz Carlos Barion, no bairro São Carlos 1.

Segundo informações, vizinhos acionaram o SAMU após o homem chegar pedindo socorro em uma residência próxima. A vítima relatava ter sido atingida por uma facada no peito.

A equipe da USA compareceu rapidamente ao local e encontrou o homem na calçada, apresentando uma perfuração no tórax. Após os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado à Santa Casa, com suspeita de perfuração no pulmão.

Leia Também

Falcon é furtada no Boa Vista; proprietário pede ajuda
Segurança19h06 - 07 Mai 2026

Falcon é furtada no Boa Vista; proprietário pede ajuda

Homem é esfaqueado em frente à Casa de Passagem na Vila Celina
São Carlos17h09 - 07 Mai 2026

Homem é esfaqueado em frente à Casa de Passagem na Vila Celina

Motociclista fica ferido após colisão frontal no Jacobucci
Segurança16h44 - 07 Mai 2026

Motociclista fica ferido após colisão frontal no Jacobucci

Homem de Descalvado é detido após importunação sexual em van de pacientes que seguiam para hospital
Segurança14h45 - 07 Mai 2026

Homem de Descalvado é detido após importunação sexual em van de pacientes que seguiam para hospital

Força Tática localiza mais drogas em "casa-bomba" no Capão das Antas e detém dupla
Segurança08h28 - 07 Mai 2026

Força Tática localiza mais drogas em "casa-bomba" no Capão das Antas e detém dupla

Últimas Notícias