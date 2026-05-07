Homem é esfaqueado no peito e socorrido pela USA do SAMU no São Carlos 1

Crédito: SCA

Um homem foi socorrido pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU na tarde desta quinta-feira, 7, após ser vítima de um esfaqueamento pela rua Luiz Carlos Barion, no bairro São Carlos 1.



Segundo informações, vizinhos acionaram o SAMU após o homem chegar pedindo socorro em uma residência próxima. A vítima relatava ter sido atingida por uma facada no peito.

A equipe da USA compareceu rapidamente ao local e encontrou o homem na calçada, apresentando uma perfuração no tórax. Após os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado à Santa Casa, com suspeita de perfuração no pulmão.

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