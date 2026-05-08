Motociclista fica ferida após colisão com carro em cruzamento movimentado de São Carlos

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Uma motociclista de 35 anos, ficou ferida após se envolver em acidente com um carro na noite desta quinta-feira (7), em São Carlos.

Segundo informações, a colisão aconteceu no cruzamento entre as avenidas Francisco Pereira Lopes e a Comendador Alfredo Maffei, em um dos pontos mais movimentados da cidade. Com impacto da batida, a condutora da moto foi socorrida pelo Samu com ferimentos leves até a Santa Casa.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e preservou a área, para o trabalho da perícia. As causas do acidente, serão investigadas.

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