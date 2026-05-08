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sexta, 08 de maio de 2026
Acidente

Motociclista fica ferida após colisão com carro em cruzamento movimentado de São Carlos

Vítima foi socorrida pelo Samu para Santa Casa e o acidente aconteceu entre as avenidas Francisco Pereira Lopes e Comendador Alfredo Maffei

08 Mai 2026 - 00h16Por Flávio Fernandes
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Motociclista fica ferida após colisão com carro em cruzamento movimentado de São Carlos - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Uma motociclista de 35 anos, ficou ferida após se envolver em acidente com um carro na noite desta quinta-feira (7), em São Carlos.  

Segundo informações, a colisão aconteceu no cruzamento entre as avenidas Francisco Pereira Lopes e a Comendador Alfredo Maffei, em um dos pontos mais movimentados da cidade. Com impacto da batida, a condutora da moto foi socorrida pelo Samu com ferimentos leves até a Santa Casa. 

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e preservou a área, para o trabalho da perícia. As causas do acidente, serão investigadas. 

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