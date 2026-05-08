Homem é detido com pedra de crack e skate furtado na Vila Costa do Sol

A equipe do Canil da Guarda Municipal deteve um homem de 27 anos na tarde desta sexta-feira (8), durante patrulhamento pela região do terminal rodoviário, no bairro Vila Costa do Sol, em São Carlos.



A abordagem aconteceu no cruzamento da Rua São Joaquim com a Rua Capitão Alberto Mendes Júnior, em um ponto já conhecido pelo tráfico de entorpecentes e presença de usuários de drogas. Segundo a Guarda Municipal, cerca de 10 pessoas em situação de rua estavam pelo local no momento da ação.



Durante a revista, apenas um dos abordados estava com materiais ilícitos e objetos de procedência suspeita. Com ele foram localizados R$ 218,35 em dinheiro, um celular, uma pedra de crack e um skate.

Enquanto a Guarda Municipal realizava a abordagem dos indivíduos, uma mulher parou ao lado da viatura e informou aos guardas que o skate que estava com o suspeito seria de seu filho e havia sido furtado anteriormente de sua residência no bairro Cidade Jardim.



Questionado pelos guardas, o homem alegou que teria comprado o skate de uma “noia” pelo valor de R$ 50, porém não soube informar quem seria a pessoa.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido ao CPJ para as medidas cabíveis.

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