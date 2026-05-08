Motociclista fica ferido após colidir na traseira de caminhonete Uma colisão entre uma motocicleta e a traseira de uma caminhonete deixou um motociclista de 38 anos ferido na tarde desta sexta-feira (8), em São Carlos.

O acidente aconteceu pela Avenida Germano Fehr Júnior, no sentido centro-bairro. Segundo informações apuradas no local, devido às fortes rajadas de vento que atingem a cidade, um galho de árvore caiu sobre a via, bem à frente do motociclista.

Ao tentar desviar do galho, o condutor da moto perdeu o controle da direção e acabou colidindo na traseira da caminhonete que seguia à sua frente. Com o impacto, a vítima caiu ao solo.

Equipes do SAMU foram acionadas e prestaram atendimento ao motociclista, que sofreu trauma no braço e no ombro, sendo encaminhado para a Santa Casa de São Carlos.

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