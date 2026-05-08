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sexta, 08 de maio de 2026
São Carlos

Ex-companheiro é detido após envio de mensagens com ameaças de morte

08 Mai 2026 - 08h50Por Da redação
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Golpe celular - Crédito: FreepikGolpe celular - Crédito: Freepik

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (7), acusado de violência doméstica, perseguição e ameaças contra a ex-companheira, de 41 anos, no bairro Vila Lutfalla, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica em uma residência da Rua Carmen Munhoz Narvais. No local, os agentes encontraram o suspeito sentado na calçada em frente à casa da vítima.

Segundo relato da mulher, o casal está em processo de separação há cerca de 15 dias. Ela informou ainda que ingressou recentemente com uma ação de pensão alimentícia em favor dos dois filhos menores do casal, situação que teria provocado a revolta do ex-companheiro.

Ainda conforme o registro policial, o homem passou a enviar mensagens insistentes contendo ofensas e ameaças de morte. A vítima apresentou aos policiais conversas armazenadas no celular.

O boletim também aponta que, em 2023, a mulher já havia solicitado medidas protetivas contra o acusado. Na época, a Justiça concedeu a proteção, mas posteriormente houve reconciliação entre o casal.

Questionado pelos policiais, o suspeito admitiu ter enviado mensagens à vítima, alegando estar indignado com a situação.

As partes foram encaminhadas ao Plantão Policial de São Carlos, onde a mulher manifestou interesse em representar criminalmente contra o ex-companheiro. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

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