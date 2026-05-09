Carro desgovernado invade garagem de casa no Jardim Munique

Crédito: SCA

Um carro desgovernado invadiu a garagem de uma casa na madrugada deste sábado (9), no Jardim Munique 2, em São Carlos.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 5h da manhã a condutora de um Peugeot 207 trafegava pela via quando teria sido fechada por um motociclista. Ela perdeu o controle da direção e colidiu contra uma garagem.

Com o impacto, o veículo arrancou o portão e atingiu dois carros que estavam estacionados no interior da garagem.

Um dos veículos, um Corsa, foi empurrado e acabou derrubando a parede da sala da residência. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Na casa havia um casal dormindo, que acordou assustado com o barulho, mas não sofreu ferimentos.

A Polícia Militar registrou a ocorrência.

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