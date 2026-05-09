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sábado, 09 de maio de 2026
Segurança

Motorista de aplicativo é rendido com facas e tem carro roubado na Washington Luís em São Carlos

09 Mai 2026 - 10h34Por Da redação
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Motorista de aplicativo - Crédito: Agência BrasilMotorista de aplicativo - Crédito: Agência Brasil

Um motorista de aplicativo, de 50 anos, foi vítima de um assalto durante a madrugada deste sábado (9), na Rodovia Washington Luís (SP-310), nas proximidades do Posto Nossa Senhora de Fátima, na zona rural de São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial, a vítima trabalhava na cidade de Ibaté quando aceitou uma corrida por meio de um aplicativo de transporte. O destino informado seria a Rua Episcopal, em São Carlos.

Segundo o relato, dois homens embarcaram no veículo em Ibaté e seguiram em silêncio durante o trajeto. Quando o carro chegou próximo ao posto de combustíveis, os suspeitos anunciaram o assalto dizendo “Perdeu, perdeu”.

Ainda conforme o registro policial, um dos criminosos encostou uma faca no pescoço do motorista, enquanto o outro colocou outra faca na perna da vítima e mandou que ela parasse o carro no acostamento.

Após a parada, os assaltantes obrigaram o motorista a descer do veículo e fugiram levando o automóvel, um Citroën C3 branco, além de um celular Motorola e cerca de R$ 250 em dinheiro.

A vítima contou à polícia que atravessou a rodovia e pediu ajuda a um motorista que estava parado no outro lado da pista com o pisca-alerta ligado. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem no acostamento.

O carro roubado pertence a uma locadora e, até o momento do registro da ocorrência, não havia sido localizado. O caso foi registrado como roubo de veículo com concurso de pessoas e emprego de arma branca.

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