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sábado, 09 de maio de 2026
Segurança

Mulher morre após queda dentro de casa em São Carlos

09 Mai 2026 - 10h32Por Da redação
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Santa Casa de São Carlos - Crédito: divulgação Santa Casa de São Carlos - Crédito: divulgação

Uma idosa de 84 anos morreu nesta sexta-feira (8) após sofrer uma queda dentro da própria residência, em São Carlos. 

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima caiu na porta da cozinha da casa onde morava no dia anterior. No momento do acidente, ela estava acompanhada da neta, de apenas 8 anos. Uma vizinha teria prestado os primeiros socorros e acionado o SAMU, além de avisar os familiares.

A idosa foi encaminhada para a Santa Casa de São Carlos, onde recebeu atendimento médico. De acordo com o relato da família à polícia, ela passaria por um procedimento cirúrgico, mas não chegou a realizá-lo.

Ainda conforme o registro policial, a paciente não resistiu e morreu nesta quinta-feira. A causa da morte foi apontada inicialmente como falência múltipla dos órgãos.

O caso foi registrado no Plantão Policial e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames que devem esclarecer as circunstâncias da morte.

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