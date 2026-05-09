Discussão após batida em estacionamento termina em agressões no Centro de São Carlos

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Uma discussão envolvendo motoristas após uma colisão leve em um estacionamento terminou em agressões físicas na madrugada deste sábado (9), na região central de São Carlos.

De acordo com boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial, a confusão aconteceu no estacionamento de uma lanchonete localizada na Avenida São Carlos. A vítima, um mecânico de 19 anos, relatou que realizava uma manobra de ré quando acabou encostando em outro veículo que estava estacionado atrás.

Segundo o registro policial, ao descer do carro para tentar conversar e trocar contatos com os ocupantes do outro automóvel para resolver eventuais danos, o rapaz encontrou uma mulher e um homem — ambos com idades não informadas — bastante alterados.

Ainda conforme o BO, durante a tentativa de diálogo, a motorista teria passado a ofender verbalmente a vítima. Na sequência, o passageiro saiu do veículo e teria feito ameaças. O jovem relatou que permaneceu em silêncio, mas acabou sendo atacado pelo homem, iniciando uma luta corporal.

A vítima afirmou à Polícia Civil que conseguiu se defender com socos após o suspeito tentar agarrá-lo pelo pescoço. Durante a briga, ele também teria sofrido uma mordida em um dos dedos e um soco no rosto.

Funcionários do estabelecimento intervieram e separaram os envolvidos. Após a confusão, o jovem foi orientado a procurar a delegacia para registrar a ocorrência.

O caso foi registrado como lesão corporal com lesões recíprocas no Plantão Policial de São Carlos. A Polícia Civil expediu guia para exame de corpo de delito no IML.

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