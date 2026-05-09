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sábado, 09 de maio de 2026
Segurança

Mulher denuncia agressão do companheiro durante a madrugada em São Carlos

09 Mai 2026 - 17h28Por Da redação
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Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Uma mulher de 28 anos denunciou ter sido agredida pelo companheiro, de 34 anos, durante a madrugada deste sábado (9), em uma residência no bairro Recreio São Judas Tadeu, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial, policiais militares foram acionados via COPOM para atender uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem ao condomínio, encontraram a vítima na portaria com o rosto sujo de sangue.

A mulher relatou aos policiais que o companheiro a havia agredido e deixado o imóvel levando a filha do casal, um bebê de apenas 3 meses. Segundo o registro, ela afirmou que não teria sido a primeira vez que sofreu agressões.

A vítima foi encaminhada para a UPA da Vila Prado, onde recebeu atendimento médico e foi medicada. Ainda conforme o boletim, familiares do suspeito informaram que a criança estava com a avó paterna e poderia ser buscada posteriormente.

Quando a equipe policial chegou ao local, o homem já havia deixado a residência. O boletim também aponta que a mulher apresentava sinais de embriaguez no momento do atendimento.

O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Carlos.

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