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sexta, 08 de maio de 2026
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Paróquia São José prepara grande Festa Junina com três finais de semana de atrações

08 Mai 2026 - 07h44Por Jéssica C.R.
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A tradicional Festa Junina da Paróquia São José promete movimentar a cidade com muita fé, cultura e diversão em três finais de semana consecutivos. Com o tema “Tradição, fé e alegria que reúnem gerações!”, o evento contará com shows ao vivo, comidas típicas, show de prêmios e um ambiente voltado para toda a família.

A programação será realizada sempre a partir das 19h, reunindo moradores e visitantes em noites de confraternização e celebração.

A festa acontece nos seguintes dias:

  1º final de semana

  • Sexta-feira, 29 de maio
  • Sábado, 30 de maio
  • Domingo, 31 de maio

  2º final de semana

  • Sexta-feira, 5 de junho
  • Sábado, 6 de junho
  • Domingo, 7 de junho

  3º final de semana

  • Sexta-feira, 12 de junho
  • Sábado, 13 de junho
  • Domingo, 14 de junho

Além das tradicionais barracas com delícias juninas, o público poderá aproveitar apresentações musicais e diversas atrações preparadas pela comunidade paroquial.

 

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