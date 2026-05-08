Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (08/05) para o seu signo

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Algo pode mudar hoje — e você vai perceber rapidamente. Marte desperta sua coragem e a Lua ativa ganhos, criando o momento para agir. Uma decisão tomada agora traz resultados maiores do que você imagina...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Hoje, os astros colocam uma oportunidade silenciosa no seu caminho — e ignorá-la pode ser um erro. Vênus fortalece sua estabilidade enquanto a Lua favorece conquistas. Um talento chama atenção...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Uma conversa ou mensagem pode destravar algo que vinha atrasando sua vida. Mercúrio intensifica sua inteligência e deixa sua mente alguns passos à frente dos outros. Sua rapidez vai fazer diferença...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Você pode finalmente encontrar a resposta que vinha procurando há dias. A Lua fortalece sua mente e traz clareza emocional para decisões. Hoje, algo que parecia confuso começa a fazer sentido...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: O dia começa com uma energia rara de conquista, e os astros indicam que alguém pode reconhecer seu esforço antes do esperado. Com o Sol fortalecendo você, seus planos ganham força. O que está parado avança...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Hoje, até o problema mais complicado parece perder força diante da sua inteligência. Mercúrio favorece decisões estratégicas e amplia sua visão sobre dinheiro, trabalho e futuro. Há uma chance surgindo...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Uma proposta inesperada pode mudar o rumo do seu dia — mas tudo depende da forma como você reage agora. Vênus fortalece seu poder de atração e favorece acordos. Uma conversa abre caminhos...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Algo que parecia travado começa finalmente a andar, e você vai perceber isso mais rápido do que imagina. Marte aumenta sua precisão e deixa sua mente focada. Hoje, decisões aceleram projetos parados...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Uma chance rara pode surgir — e os astros indicam que ela não deve ser ignorada. Júpiter expande sua sorte e fortalece suas ambições. Alinhamentos transformam um desejo em algo maior...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: O esforço silencioso que você vem carregando pode começar a dar resultado hoje. Saturno fortalece você e mostra que seus planos estão mais próximos da realidade. Há uma sensação de avanço...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Hoje, uma ideia aparentemente simples pode causar um impacto muito maior do que você espera. Saturno fortalece seu raciocínio e amplia sua visão. Os astros mostram que este é o momento para agir diferente...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Algo começa a se alinhar na sua vida de forma quase inesperada, trazendo uma sensação forte de propósito. Júpiter favorece conquistas e aumenta seu poder de atração. Você se aproxima de uma meta...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

Autor: Horóscopo Sideral