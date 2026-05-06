TUSCA 2026 anuncia data e reforça seu papel como ativo estratégico para economia local

TUSCA - Crédito: divulgação

O anúncio não apenas encerra a espera dos tusqueiros, mas dá início a uma jornada de planejamento minucioso, reafirmando o evento como o pilar máximo da cultura acadêmica brasileira e como um dos principais motores econômicos sazonais de São Carlos, interior de São Paulo.

Apenas nas últimas três edições, a TUSCA movimentou cerca de R$ 50 milhões na economia de São Carlos, sua anfitriã, gerando mais de 10 mil empregos diretos e indiretos e alcançando uma ocupação hoteleira de 100% em toda a região.

Com um fluxo de cerca de 40 mil visitantes por edição, o cálculo considera não apenas a receita direta do evento, mas o gasto médio per capita em setores como hotelaria, alimentação externa, combustíveis e comércio varejista local. Essa engrenagem é sustentada por uma ampla cadeia de trabalho no triênio, abrangendo desde a produção técnica até a vasta rede de serviços informais e logística urbana que a cidade mobiliza para acolher o evento. Assim, o monitoramento do ISS atua como um indicador do aquecimento econômico, capturando o pico de arrecadação que transforma a circulação de capital dos 'tusqueiros' em benefício direto para a infraestrutura de São Carlos.

Cada ingresso vendido pelas plataformas oficiais (como a Blacktag) e cada prestador de serviço contratado (segurança, limpeza, montagem, estruturas de palco) gera uma nota fiscal com alíquota de ISS (geralmente entre 2% e 5% em São Carlos). Se a arrecadação de ISS sobe verticalmente na semana do evento, temos a prova do giro econômico direto.

O ISS também incide sobre a hotelaria (que atinge 100% de ocupação já com antecedência) e sobre as empresas de transporte e logística. Ao monitorar o aumento desse imposto nesses CNAEs (códigos de atividade econômica) específicos durante o mês do evento, conseguimos mensurar o impacto indireto.

O crescimento desses números provocados pelo evento, ano após ano, refletido nos balanços da Secretaria da Fazenda, é o que sustenta a narrativa de que o evento é um ativo potente para o desenvolvimento local. Esse dinheiro volta para a cidade em forma de asfalto, saúde e educação.

A expectativa transborda os limites dos campi e já movimenta o cenário nacional.

A contagem regressiva para garantir o acesso a essa experiência começa no dia 13 de maio, com a abertura oficial das vendas pela plataforma Blacktag.

Todas as atualizações e informações detalhadas podem ser acompanhadas diretamente no perfil oficial do Instagram: @sigatusca

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