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quarta, 06 de maio de 2026
Oasis Eventos

Capital Inicial traz turnê "Música Urbana" a São Carlos no dia 4 de julho

06 Mai 2026 - 13h52Por Da redação
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Capital Inicial - Crédito: divulgaçãoCapital Inicial - Crédito: divulgação

A banda Capital Inicial se apresenta em São Carlos no próximo dia 4 de julho com a turnê “Música Urbana”. O show será realizado na Oasis Eventos e promete reunir fãs para uma noite marcada por clássicos, energia e muita música ao vivo.

Com uma trajetória consolidada no rock nacional, o grupo deve levar ao palco sucessos que atravessaram gerações, além de hits consagrados que seguem presentes nas playlists do público. A expectativa é de casa cheia, já que a turnê tem atraído grande público por onde passa.

Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos pelo site oficial:
https://www.oasistickets.com.br

Para mais informações, o público também pode entrar em contato pelo telefone (16) 99232-0118.

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