IFSP abre inscrições para Pós-Graduação em Educação totalmente gratuita e com início no 2º semestre

Estão abertas até o dia 05 de junho, as inscrições para a Pós-Graduação Lato Sensu (especialização) em Educação: Ciência, Tecnologia e Sociedade do campus São Carlos do Instituto Federal de São Paulo. O curso é presencial e totalmente gratuito, não possuindo mensalidades, taxa de matrícula e taxa de inscrição para o processo seletivo. São ofertadas neste processo 30 vagas.

A Pós-Graduação em Educação tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento teórico e prático de profissionais da educação de forma a estimular a reflexão e a criticidade do conhecimento educacional brasileiro no que se refere à ciência, tecnologia e sociedade, favorecendo a melhoria da qualidade do ensino.

A carga horária total do curso é de 420 horas, sendo 360 horas para os componentes curriculares e 60 horas para a realização do Trabalho de Conclusão de Curso. O curso será oferecido aos sábados nos períodos da manhã e da tarde no campus São Carlos.

O processo seletivo é composto de duas fases: prova escrita presencial e análise do Histórico Escolar de Graduação. A prova escrita terá caráter eliminatório e classificatório e será realizada no dia 13 de junho de 2026 (sábado), das 9h às 11h30.

Para conhecer as informações, detalhes do curso e realizar a inscrição, o candidato deve acessar a página , clicando aqui

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