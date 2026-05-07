(16) 99963-6036
quinta, 07 de maio de 2026
Cidade

Shopping São Carlos promove oficinas especiais de Dia das Mães e convida famílias para experiências

07 Mai 2026 - 06h24Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Shopping São Carlos - Crédito: Divulgação Shopping São Carlos - Crédito: Divulgação

O Dia das Mães ganha um significado ainda mais especial no Shopping São Carlos, que preparou uma programação voltada para o afeto, a convivência e a criação de memórias em família. Entre os destaques estão as oficinas temáticas, pensadas para aproximar mães e filhos por meio de uma experiência leve, criativa e cheia de significado.

Na oficina Mamãe Ursa, as crianças poderão criar sua própria ursinha personalizada, um presente que transforma carinho em lembrança afetiva. A atividade acontece nos dias 9 e 10 de maio (sábado e domingo), com sessões às 14h, 15h, 16h e 17h, na rotatória da Riachuelo. As vagas são limitadas, com inscrições realizadas no local.

“As oficinas foram pensadas para criar momentos de conexão genuína entre mães e filhos. Mais do que uma atividade, a Mamãe Ursa é uma experiência afetiva, em que a criança participa da construção de um presente cheio de significado, tornando o Dia das Mães ainda mais especial”, explica Nancy Araujo, coordenadora de marketing do Shopping São Carlos. 

Para quem busca o presente perfeito, o Shopping São Carlos, administrado pelo Grupo AD, reúne uma ampla diversidade de lojas, com opções que vão desde moda, beleza e acessórios até itens de cuidado pessoal e bem-estar. 

A proposta é oferecer praticidade e variedade para atender diferentes estilos e perfis de mães, facilitando a escolha de lembranças que traduzam carinho e atenção. Como parte das ações especiais do período, o Shopping realiza a campanha “Amor em Dobro”, que une duas das principais datas do varejo: o Dia das Mães e o Dia dos Namorados. A ação segue até 12 de junho e vai sortear um Hyundai Creta Comfort 0km entre os participantes.

Para concorrer, basta acumular R$ 500 em compras nas lojas e quiosques participantes, com CPF na nota, para receber um número da sorte. O cadastro pode ser feito pelo site promocao.shoppingsaocarlos.com.br ou nos tablets de autoatendimento disponíveis no Shopping. Compras realizadas de segunda a quinta-feira ganham números da sorte em dobro.

O sorteio será realizado com base na extração da Loteria Federal do dia 17 de junho de 2026, com apuração no dia seguinte. O nome do ganhador será divulgado nos canais oficiais do shopping em até 10 dias após a apuração. 

Além das oficinas, as famílias também podem aproveitar momentos especiais nos restaurantes e opções gastronômicas do empreendimento, ideais para celebrar com um almoço de Dia das Mães em um ambiente acolhedor e variado. 

Combinando experiências, conveniência e oportunidades, o Shopping São Carlos convida o público a celebrar o Dia das Mães de forma completa, reunindo afeto, presentes e momentos especiais em um só lugar. “O Shopping São Carlos é um espaço de convivência e experiências para toda a família. Para o Dia das Mães, reunimos atrações, opções de presentes, gastronomia e a campanha promocional para proporcionar uma jornada completa ao cliente”, afirma Fábio Maria, gerente geral do empreendimento.

Leia Também

Bom Prato de São Carlos terá almoço especial de Dia das Mães nesta sexta-feira
Cidade07h40 - 07 Mai 2026

Bom Prato de São Carlos terá almoço especial de Dia das Mães nesta sexta-feira

Saúde promove simpósio sobre violências no trabalho, gênero e equidade
Cidade19h40 - 06 Mai 2026

Saúde promove simpósio sobre violências no trabalho, gênero e equidade

Em 7 dias, banca de revistas já vendeu 500 mil figurinhas
Copa do Mundo 19h10 - 06 Mai 2026

Em 7 dias, banca de revistas já vendeu 500 mil figurinhas

Pesquisa avalia como pais orientam seus filhos em relação à mentira
Cidade17h20 - 06 Mai 2026

Pesquisa avalia como pais orientam seus filhos em relação à mentira

São Carlos lidera acidentes contra postes na região
Cidade16h56 - 06 Mai 2026

São Carlos lidera acidentes contra postes na região

Últimas Notícias