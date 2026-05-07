Shopping São Carlos promove oficinas especiais de Dia das Mães e convida famílias para experiências

Shopping São Carlos - Crédito: Divulgação

O Dia das Mães ganha um significado ainda mais especial no Shopping São Carlos, que preparou uma programação voltada para o afeto, a convivência e a criação de memórias em família. Entre os destaques estão as oficinas temáticas, pensadas para aproximar mães e filhos por meio de uma experiência leve, criativa e cheia de significado.

Na oficina Mamãe Ursa, as crianças poderão criar sua própria ursinha personalizada, um presente que transforma carinho em lembrança afetiva. A atividade acontece nos dias 9 e 10 de maio (sábado e domingo), com sessões às 14h, 15h, 16h e 17h, na rotatória da Riachuelo. As vagas são limitadas, com inscrições realizadas no local.

“As oficinas foram pensadas para criar momentos de conexão genuína entre mães e filhos. Mais do que uma atividade, a Mamãe Ursa é uma experiência afetiva, em que a criança participa da construção de um presente cheio de significado, tornando o Dia das Mães ainda mais especial”, explica Nancy Araujo, coordenadora de marketing do Shopping São Carlos.

Para quem busca o presente perfeito, o Shopping São Carlos, administrado pelo Grupo AD, reúne uma ampla diversidade de lojas, com opções que vão desde moda, beleza e acessórios até itens de cuidado pessoal e bem-estar.

A proposta é oferecer praticidade e variedade para atender diferentes estilos e perfis de mães, facilitando a escolha de lembranças que traduzam carinho e atenção. Como parte das ações especiais do período, o Shopping realiza a campanha “Amor em Dobro”, que une duas das principais datas do varejo: o Dia das Mães e o Dia dos Namorados. A ação segue até 12 de junho e vai sortear um Hyundai Creta Comfort 0km entre os participantes.

Para concorrer, basta acumular R$ 500 em compras nas lojas e quiosques participantes, com CPF na nota, para receber um número da sorte. O cadastro pode ser feito pelo site promocao.shoppingsaocarlos.com.br ou nos tablets de autoatendimento disponíveis no Shopping. Compras realizadas de segunda a quinta-feira ganham números da sorte em dobro.

O sorteio será realizado com base na extração da Loteria Federal do dia 17 de junho de 2026, com apuração no dia seguinte. O nome do ganhador será divulgado nos canais oficiais do shopping em até 10 dias após a apuração.

Além das oficinas, as famílias também podem aproveitar momentos especiais nos restaurantes e opções gastronômicas do empreendimento, ideais para celebrar com um almoço de Dia das Mães em um ambiente acolhedor e variado.

Combinando experiências, conveniência e oportunidades, o Shopping São Carlos convida o público a celebrar o Dia das Mães de forma completa, reunindo afeto, presentes e momentos especiais em um só lugar. “O Shopping São Carlos é um espaço de convivência e experiências para toda a família. Para o Dia das Mães, reunimos atrações, opções de presentes, gastronomia e a campanha promocional para proporcionar uma jornada completa ao cliente”, afirma Fábio Maria, gerente geral do empreendimento.

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