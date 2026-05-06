São Carlos promove mobilização para orientar motoboys sobre segurança, direitos e saúde

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana de São Carlos realiza, no próximo dia 13 de maio, uma mobilização especial voltada aos profissionais que atuam como motoboys. A ação, organizada pelo Departamento de Educação para o Trânsito, tem como objetivo orientar a categoria sobre direitos fundamentais, segurança viária e cuidados com a saúde.

A iniciativa será realizada de forma itinerante, em parceria com o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), e contará com a participação do DETRAN na primeira etapa da atividade. A proposta é ampliar o acesso à informação, abordando não apenas o cumprimento das normas de trânsito, mas também temas relacionados à proteção social e às condições de trabalho desses profissionais.

A programação tem início às 10h30, com saída da Praça XV, e segue por pontos estratégicos de grande circulação de entregadores, como as avenidas São Carlos e Trabalhador São-Carlense, o Parque do Kartódromo e a região do shopping, onde está previsto o encerramento por volta das 13h.

Durante as paradas, equipes técnicas estarão disponíveis para orientar os motociclistas sobre legislação trabalhista, prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, além de reforçar boas práticas no trânsito.

De acordo com o diretor de Educação para o Trânsito, Felipe Almeida, a mobilização busca aproximar o poder público da categoria. “A proposta é garantir que esses trabalhadores tenham acesso à informação e conheçam os mecanismos de proteção disponíveis, contribuindo para o exercício da profissão com mais segurança e dignidade”, afirmou.

O secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, destacou a importância da iniciativa como forma de valorização e proteção dos profissionais. “Os motoboys desempenham um papel essencial na dinâmica urbana e na economia local. São trabalhadores que enfrentam uma rotina intensa, muitas vezes expostos a riscos constantes. Por isso, essa mobilização vai além da orientação no trânsito. É uma ação integrada, que busca garantir mais segurança, saúde e acesso à informação sobre direitos para essa categoria”, disse.

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