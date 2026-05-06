Fumaça de incêndio às margens da Rodovia Washington Luís mobiliza equipe e gera risco a usuários

Crédito: SCA

Um incêndio em vegetação às margens da rodovia Rodovia Washington Luís (SP-310) mobilizou equipes da concessionária na tarde desta quarta-feira (6), na altura do km 233, no sentido interior–capital.

Segundo informações, o fogo teria sido provocado e, devido à grande quantidade de fumaça, acabou se espalhando em direção à pista, prejudicando a visibilidade dos motoristas que trafegavam pelo local — situação que elevou o risco de acidentes.

A equipe da concessionária atuou rapidamente com caminhão-pipa, realizando a sinalização da via e o combate às chamas. O incêndio foi controlado antes que se alastrasse por toda a área de pastagem próxima à rodovia.

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