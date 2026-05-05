Plano Diretor debate integração entre área urbana e rural

A Prefeitura de São Carlos realizou, na tarde desta terça-feira (05), uma audiência pública para discutir o Plano Diretor do município, com foco na integração entre o campo e o planejamento urbano e ambiental. O encontro aconteceu no auditório Sérgio Mascarenhas, na Embrapa Instrumentação Agropecuária, reunindo especialistas, produtores rurais e representantes do poder público.

Durante o evento, o chefe-geral da unidade, José Manoel Marconcini, destacou a participação histórica da instituição no desenvolvimento do Plano Diretor, desde a década de 1980, e reforçou a importância de incluir o território rural nas estratégias do município. “A área rural precisa ser contemplada. A Embrapa procura sempre se aproximar do homem do campo e da Prefeitura para pensar o futuro da agricultura”, afirmou.

O pesquisador e ex-presidente da Embrapa, Sílvio Crestana, apresentou dados que evidenciam a relevância do campo em São Carlos. Segundo ele, cerca de 85% da área do município é rural, sendo responsável por aproximadamente 30% da água que abastece a cidade, além de fornecer alimentos utilizados, por exemplo, na merenda escolar. “Embora apenas 2% da população viva no campo, é dali que saem energia, água e alimentos. O rural tem uma importância enorme e precisa estar no Plano Diretor”, destacou.

A participação de produtores também marcou o debate. O agricultor Flávio Marchesin, do Sítio São João, relatou sua atuação na recuperação ambiental da bacia do Ribeirão Feijão, importante manancial de abastecimento. “É gratificante ajudar na conservação desse recurso vital e mostrar os benefícios da agricultura sustentável”, disse.

Representando a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, Ricardo Santos Silva apresentou resultados do Programa Balde Cheio, iniciativa que apoia pequenos produtores na produção de leite e queijo artesanal com inspeção oficial. “A ideia é mostrar casos de sucesso e motivar outros agricultores a multiplicarem essa experiência”, explicou.

O chefe da Embrapa Pecuária Sudeste, Alexandre Berndt, reforçou a necessidade de integração entre os diferentes setores econômicos. “Sociedade urbana e rural são uma só. Precisamos unir forças para que comércio, indústria, serviços e agropecuária contribuam juntos para a prosperidade do município”, afirmou.

Encerrando a audiência, o assessor do prefeito, João Muller, destacou que a maior parte do território de São Carlos é composta por área rural e que o Plano Diretor deve abranger todo o município. “Fechamos essa fase ouvindo especialistas e produtores para garantir um crescimento equilibrado e sustentável”, concluiu.