Dia das Mães: Prefeitura orienta horários de visitação e limpeza dos cemitérios

Cemitério Nossa Senhora do Carmo estarão abertos -

A Secretaria Municipal de Conservação e Qualidade Urbana informa os horários de funcionamento dos cemitérios municipais para o Dia das Mães, celebrado no próximo domingo (10/05), e orienta a população sobre os cuidados necessários durante o período de visitação.

Os cemitérios Nossa Senhora do Carmo, no Tijuco Preto, Santo Antônio de Pádua, na Vila Prado, e o de Santa Eudóxia estarão abertos ao público das 6h às 18h. No Cemitério Nossa Senhora do Carmo, além do portão principal, localizado próximo ao velório, os acessos laterais também estarão abertos para facilitar a circulação de visitantes. Nos demais dias, o acesso ocorrerá apenas pelo portão do velório.

A Secretaria informa, ainda, que a limpeza de túmulos e a realização de pequenos serviços de manutenção estão autorizadas somente até o sábado (09/05). Já as autorizações para reformas em sepulturas serão concedidas somente até esta quarta-feira (06/05), sendo retomadas a partir do dia 11 de maio.

Ambulantes interessados em comercializar produtos como alimentos, velas e flores durante o período devem procurar a Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura, localizada na Rua Comendador Alfredo Maffei, nº 3.055, para regularização.

A administração municipal reforça a importância da colaboração da população na prevenção da dengue, especialmente durante datas de maior movimentação nos cemitérios. A orientação é priorizar o uso de flores plantadas em terra ou artificiais. Vasos com embalagens como celofane devem ser evitados, pois facilitam o acúmulo de água. Caso utilizados, é fundamental retirar ou perfurar o material para permitir o escoamento.

Outra recomendação é o uso de areia grossa nos vasos e recipientes fixos, evitando o acúmulo de água da chuva. Também é essencial descartar corretamente objetos que possam servir de criadouros, utilizando os tambores de lixo disponíveis nos cemitérios.

As equipes da Unidade de Controle de Zoonoses e Endemias do Departamento de Vigilância em Saúde realizam ações periódicas de controle de vetores.

No entanto, como os cemitérios são locais propícios à proliferação do mosquito Aedes aegypti, a participação da população é fundamental para evitar a formação de criadouros e garantir um ambiente seguro para todos.

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