Rotary Club de São Carlos Pinhal implanta horta inclusiva na APAE e promove aprendizado e autonomia

Crédito: Colaboração

O Rotary Club de São Carlos - Pinhal deu mais um passo importante em sua missão de transformar realidades por meio de ações concretas. Em parceria com a APAE de São Carlos, o clube implantou uma horta pedagógica, acessível e inclusiva, como parte de um projeto distrital voltado ao desenvolvimento e à autonomia dos alunos atendidos pela instituição.

A iniciativa foi estruturada com canteiros suspensos, garantindo o acesso de todos os participantes, inclusive pessoas com mobilidade reduzida. No espaço, os alunos participam das etapas do cultivo, do plantio à colheita, além do preparo dos alimentos, vivenciando na prática um processo completo de aprendizagem.

Segundo o presidente do clube, Daniel MartosValdevite, “o projeto busca oferecer uma horta acessível e inclusiva, onde os alunos participam de todo o processo, com o objetivo de gerar aprendizado contínuo e beneficiar muitas gerações na APAE”.

Com foco na inclusão e na sustentabilidade, a horta contribui para o bem-estar dos alunos, incentivando hábitos saudáveis e o contato com a natureza. A proposta é que o espaço se consolide como um ambiente contínuo de desenvolvimento e integração.

Inspirado pelo lema da gestão 2025–2026, “Unidos para fazer o bem”, o projeto reafirma o compromisso do clube com iniciativas que geram impacto positivo e duradouro na comunidade.

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