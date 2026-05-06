São Carlos lidera acidentes contra postes na região

Doblô atingiu em cheio um poste no centro, após ser atingido - Crédito: Maycon Maximino

No mês dedicado à conscientização para a segurança no trânsito, a CPFL Paulista divulgou um levantamento preocupante: entre janeiro e março de 2026, foram registradas 84 ocorrências envolvendo veículos que atingiram a rede elétrica na região de São Carlos e Araraquara. Os acidentes provocaram interrupções no fornecimento de energia e impactaram milhares de clientes, incluindo hospitais, escolas e outros serviços essenciais.

De acordo com os dados, São Carlos lidera o ranking negativo, com 19 ocorrências, seguido por Taquaritinga, com 15, e Araraquara, com 13 registros. As demais cidades atendidas pela concessionária também aparecem no levantamento, reforçando a abrangência do problema.

Segundo a CPFL Paulista, além dos riscos diretos aos envolvidos, esse tipo de acidente causa prejuízos significativos à rotina da população. “Os números são representativos e reforçam a importância da conscientização. A segurança é um valor inegociável da CPFL, e por isso nos unimos ao Maio Amarelo para destacar os impactos que acidentes de trânsito podem trazer para toda a comunidade”, afirma Raphael Campos, gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da CPFL Energia.

Colisões contra postes exigem reparos complexos

As colisões contra postes estão entre as ocorrências mais críticas. O atendimento é realizado em duas etapas: inicialmente, as equipes de Operação isolam os circuitos para restabelecer a energia ao maior número possível de clientes. Em seguida, equipes de Obras e Manutenção atuam na substituição do poste e reconstrução da rede danificada.

Em casos mais graves, o serviço pode levar mais tempo, especialmente quando é necessário aguardar a perícia policial e a remoção do veículo envolvido. Quando há identificação do responsável, o condutor pode ser obrigado a arcar com os custos, que variam entre R$ 3 mil e R$ 14 mil, dependendo da estrutura atingida.

Orientações de segurança

A concessionária reforça algumas medidas importantes em caso de acidentes com a rede elétrica:

Se houver queda de cabos, permaneça dentro do veículo e acione a CPFL pelo 0800-010-1010 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Em situações extremas, ao sair do veículo, evite contato com a lataria e faça o movimento com os pés juntos.

Pedestres devem manter distância e jamais tentar afastar fios caídos, acionando imediatamente o socorro.

Maio Amarelo chama atenção para responsabilidade no trânsito

O movimento Maio Amarelo, idealizado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, traz em 2026 o tema “Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana”, reforçando a necessidade de atitudes mais conscientes no trânsito.

Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que cerca de 1,35 milhão de pessoas morrem todos os anos em acidentes de trânsito no mundo. No Brasil, levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) indica que 392 mil pessoas perderam a vida no trânsito entre 2010 e 2019, um aumento de 13,5% em relação à década anterior.

Diante desse cenário, a CPFL Paulista reforça que a conscientização e o respeito às leis de trânsito são fundamentais não apenas para preservar vidas, mas também para evitar impactos coletivos, como a interrupção de serviços essenciais.

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