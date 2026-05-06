Em 7 dias, banca de revistas já vendeu 500 mil figurinhas

foto - Banca da XV: a cada 10 clientes que entram no local, 9 querem figurinhas - Crédito: SCA

A Banca da XV, instalada na Praça Doutor Christiano Altenfelder Silva, mais conhecida como Praça da XV, localizada no centro estendido de São Carlos, na Região dos Altos da Cidade, já vendeu mais de 500 mil figurinhas da Copa do Mundo em sete dias. Os álbuns e as figurinhas com as 48 seleções dos cinco continentes chegaram às bancas no dia 29 de abril.

A vendedora Jessica Helena Crepaldi afirma que a onda da Copa do Mundo, que começa no dia 12 de junho, daqui a pouco mais de um mês, causou um aumento no movimento da banca superior a 100%. De cada 10 pessoas que entram no estabelecimento, 9 querem as figurinhas, o álbum ou ambos. Cada pacotinho com 7 figurinhas custa R$ 7. O álbum de brochura custa R$ 24,90. Na compra de 12 pacotes, pelo valor de R$ 84, o consumidor ganha um álbum.

Para preencher o álbum, os colecionadores terão que comprar 980 figurinhas oficiais e mais 14 de publicidade da Coca-Cola. Sendo assim, o investimento para completar um álbum é superior a R$ 1.000,00, já que muitos vão acumular figurinhas repetidas.

Para o estudante de Engenharia da UFSCar, Vitor Espíndola Moraes, apesar do valor alto para completar o álbum, existem outros fatores que fazem a coleção valer a pena. “O investimento é bem alto, pois são R$ 1.000,00 se você não tirar nenhuma repetida, então é bem mais. Eu pretendo completar o álbum em dois meses. Voltar à infância não tem preço. Só de sentir o cheiro da figurinha eu me lembro dos amigos brincando de bater bafo”.

Colega de faculdade de Moraes, o universitário Guilherme de Souza Bertolini destaca que coleciona figurinhas desde a Copa de 2014. “Eu demoro um pouco para completar até para não gastar muito dinheiro de uma vez. Colecionar é interessante para interagir e socializar”, comenta. Espíndola afirma que lamentou a ausência de Neymar na Seleção Brasileira no álbum da Copa. “Não existe Copa do Mundo sem Neymar. Ele é muito diferenciado e tem que ir para a Copa”, afirma.

O diretor de tecnologia Paulo Kimura afirma que vai patrocinar dois álbuns para seu casal de filhos. “Gastar R$ 2 mil para completar o álbum é algo que racionalmente não compensa. Mas é uma forma de brincar, interagir com seus filhos, criando memórias. Não é sobre o dinheiro especificamente. Estamos no começo da coleção, mas, quando acumularmos repetidas, vamos procurar essa comunidade que ajuda um ao outro. Esperamos concluir o álbum antes do final da Copa”.

Sua filha, a estudante do ensino médio Julia Kimura, afirma que não é muito ligada em futebol, mas gosta de colecionar figurinhas nas Copas do Mundo de quatro em quatro anos. “O futebol está na moda e este é um meio de conviver com os amigos, interagir, trocar ideias etc. Inclusive, na escola fazemos trocas de repetidas e é tudo muito divertido”, afirma.

O diretor de tecnologia, Paulo Kimura e sua filha, Julia: “vou patrocinar dois álbuns, pois brincar com os filhos e criar memórias é algo que não tem preço”

EMPREENDEDOR TRANSFORMA COLEÇÃO EM NEGÓCIO - Assim que as figurinhas e os álbuns chegaram a São Carlos, o empreendedor Ícaro Lopes Fonseca adquiriu 7.000 figurinhas e está vendendo cada uma por R$ 1,50 para os interessados em completar o álbum. Assim, ele fará os R$ 7.000 investidos se transformarem em R$ 10.500,00 caso venda todas elas.

Lopes conta que chega todos os dias de manhã à Praça da XV e só sai à noite. Ele afirma que mais para a frente vai vender álbuns completos pelo valor de R$ 2.000,00. “Eu fico até o final da Copa comercializando as figurinhas aqui na praça”, comenta. Ele também afirmou que as duas figurinhas mais raras do álbum até agora são Messi e Cristiano Ronaldo. Cada uma delas custaria algo em torno de R$ 12.

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