Saúde promove simpósio sobre violências no trabalho, gênero e equidade

palestra - Crédito: IA

A Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos realiza, nesta quinta-feira (7), o Simpósio PET-Saúde Equidade, a partir das 14h, no auditório do Paço Municipal. O evento é aberto ao público e traz como tema central o “Enfrentamento das violências no trabalho, colonialidade e gênero”.

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde Equidade) é uma iniciativa estratégica do Ministério da Saúde, desenvolvida em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e o Hospital Universitário da UFSCar (HU-UFSCar). O principal objetivo é integrar ensino e serviço, contribuindo para a formação de profissionais mais preparados para atuar no Sistema Único de Saúde (SUS), com foco na justiça social e na inclusão.

O simpósio será um espaço de reflexão e troca de experiências sobre temas relevantes para a saúde pública, com destaque para as violências no ambiente de trabalho e as desigualdades estruturais.

A programação começa às 13h45, com a recepção dos participantes. A abertura oficial ocorre às 14h, com a presença de representantes da Secretaria Municipal de Saúde, da UFSCar, do HU-UFSCar e do Projeto PET-Equidades São Carlos.

Na sequência, das 14h20 às 15h45, será realizada uma mesa redonda com o tema “Violências e (in)equidades: experiências de destaque do PET-Saúde Equidades São Carlos - SP”. Serão apresentadas iniciativas como o pré-natal coletivo, a formação de preceptores e futuros profissionais, o uso do scrapbook como recurso mobilizador e a integração de novos profissionais como estratégia formativa.

Encerrando o evento, das 15h50 às 16h30, acontece o painel “Formação antirracista: uma aposta continuada no profissional e futuro profissional do SUS”, com participação de Ayodele F. Silva, orientadora de serviço do PET-Equidades, e Thaís Madeira, tutora do programa.

Programação completa:

13h45 às 14h00: Recepção

14h00 às 14h20: Mesa de abertura (representantes da Saúde Municipal, UFSCar, HU-UFSCar e Projeto PET)

14h20 às 15h45: Mesa redonda – “Violências e (in)equidades: experiências de destaque do PET-Saúde Equidades São Carlos - SP”

15h50 às 16h30: Painel – “Formação antirracista: uma aposta continuada no profissional e futuro profissional do SUS”, com Ayodele F. Silva e Thaís Madeira

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