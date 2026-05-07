Bom Prato de São Carlos terá almoço especial de Dia das Mães nesta sexta-feira

Bom Prato - Crédito: divulgação

O restaurante do Programa Bom Prato em São Carlos vai oferecer um cardápio especial em celebração ao Dia das Mães nesta sexta-feira, 8 de maio. A ação faz parte da programação promovida pelo Governo do Estado em todas as unidades da rede, considerada uma das maiores políticas públicas de combate à fome da América Latina.

Na unidade de São Carlos, localizada na Rua General Osório, 505, no Centro, os frequentadores poderão almoçar escalope à francesa, acompanhado de macarrão penne ao pesto de amendoim e salada do chef. Como sobremesa, será servido bolinho com gotas de chocolate. O cardápio especial será oferecido junto ao tradicional prato base com arroz e feijão.

Além da refeição diferenciada, o Bom Prato também preparou um ambiente mais acolhedor para receber os usuários durante a data comemorativa. Segundo o governo estadual, os restaurantes contam com refeitórios equipados com mesas, cadeiras, água e climatizadores, proporcionando mais conforto e convivência aos frequentadores.

A diretora da Diretoria de Combate à Fome (DICOF), Rita Dalmaso, destacou que o objetivo é unir alimentação de qualidade e acolhimento. “O programa busca proporcionar um ambiente acolhedor aos frequentadores, tornando a experiência ainda mais especial e resgatando a dignidade de quem é atendido por essa importante política pública”, afirmou.

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