SAAE realiza interdição parcial no Douradinho para obra de drenagem

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informou que um trecho da Travessa Salim Karan, esquina com a Rua Dr. Paulo Botassi, no bairro Douradinho, ficará parcialmente interditado até a próxima quarta-feira, 13 de maio, para a realização de uma obra de drenagem.

De acordo com a autarquia, a intervenção consiste na instalação de um dispositivo de drenagem com o objetivo de melhorar o escoamento das águas pluviais naquela região, reduzindo problemas causados pelas chuvas.

Agentes de trânsito já realizaram a sinalização do local para orientar os motoristas e garantir mais segurança durante a execução dos trabalhos.

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