UFSCar abre inscrições para pós-graduação em Psicopedagogia Inclusiva

Crédito: Foto: CCS/UFSCar

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), por meio do Laboratório de Neurociências do Bem-Estar (LANEUBE), vinculado ao Departamento de Psicologia (DPsi), está com inscrições abertas até o dia 30 de maio para a segunda turma do curso de pós-graduação lato sensu em “Psicopedagogia Inclusiva”, com habilitação para atuação Clínica e Institucional.

A especialização permitirá que os profissionais realizem avaliações psicopedagógicas e intervenções baseadas no paradigma da diversidade humana.

De acordo com o professor do DPsi e coordenador do curso, João dos Santos Carmo, psicopedagogos que atuam na perspectiva inclusiva estarão preparados para planejar e conduzir avaliações e intervenções em ambientes educacionais ou clínicos, promovendo o desenvolvimento cognitivo, social e afetivo de indivíduos com ou sem deficiências.

“O objetivo é superar barreiras sociais, atitudinais e de desempenho escolar e acadêmico”, destacou o coordenador.

Curso terá duração de 24 meses

Com carga horária de 600 horas, o curso terá início no próximo dia 13 de junho e término previsto para 30 de junho de 2028.

Um dos diferenciais da especialização é o formato híbrido, sendo 85% das atividades realizadas online, com aulas e atividades síncronas e assíncronas. Já a Prática Psicopedagógica Supervisionada (estágio) será presencial, podendo ser desenvolvida em qualquer cidade do Brasil, desde que aprovada previamente pelas coordenações do curso e do estágio.

O corpo docente é formado por professores e pesquisadores qualificados, sendo que 70% deles são vinculados à UFSCar.

Público-alvo

O curso é destinado a profissionais graduados — ou em fase final de graduação — nas áreas de Psicologia, Pedagogia, Educação Especial, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Licenciatura Plena em qualquer área do conhecimento.

Mais informações

Detalhes sobre módulos, professores, investimento, documentação e inscrições podem ser consultados no site oficial da especialização e no portal de inscrições da universidade.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp do LANEUBE/UFSCar: (16) 3351-9357, exclusivamente por mensagem de texto.

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