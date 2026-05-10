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domingo, 10 de maio de 2026
Segurança

Homem é detido com réplica de arma em condomínio e PM constata medida protetiva

10 Mai 2026 - 07h05Por Da redação
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Homem é detido com réplica de arma em condomínio e PM constata medida protetiva - Crédito: SCA Crédito: SCA

A equipe de policiamento foi acionada via Copom na noite deste sábado (9) para atender uma ocorrência em um condomínio localizado na Avenida Gregório Aversa, após denúncia de que um indivíduo estaria armado pelo local.

Ao chegarem no condomínio, os policiais localizaram o homem, de 37 anos, ao lado da piscina, sem camiseta e portando uma arma na cintura. Durante a abordagem, foi constatado que o objeto se tratava de uma réplica de arma de fogo.

Ainda durante a ocorrência, os policiais verificaram que a companheira do indivíduo possuía uma medida protetiva contra ele. Porém, apesar da determinação judicial, o casal já estaria morando junto há bastante tempo.

Diante da situação, o homem foi detido e conduzido ao Plantão Policial. Já na unidade policial, a mulher informou que retiraria a medida protetiva contra o companheiro, relatando que ambos conviviam juntos há um longo período, mas a medida ainda permanecia ativa no sistema.
A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil, ficando o caso à disposição da Justiça.

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