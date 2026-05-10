Homicídio

Homem é morto a tiros no Jardim Cruzado em Ibaté

10 Mai 2026 - 06h45Por Da redação
Um homem de 36 anos foi morto a tiros no final da noite de sábado, dia 9 de maio, na Rua Itirapina, no bairro Jardim Cruzado.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do portal Rota das Notícias, a vítima foi identificada como Edemilson Santana de Queiroz. Ele foi baleado na calçada e acabou morrendo no local antes da chegada do socorro.
Após os disparos, o autor do crime fugiu e não foi localizado.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para atender a ocorrência. A Polícia Científica também compareceu para realizar a perícia, assim como o delegado de plantão, Adriano Calsen Alexandrino, que colheu as primeiras informações que irão auxiliar nas investigações do caso.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) pela funerária Terezinha de Jesus.

