Homem é assaltado por dupla em bicicleta na madrugada no Planalto Verde

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 59 anos foi vítima de roubo na madrugada deste domingo (10), no bairro Planalto Verde, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava em um estabelecimento comercial conhecido como “Bar da Val”, na Avenida Capitão Riyoichi Ueno, quando foi abordada por dois homens que estavam em uma bicicleta.

Segundo o registro policial, os suspeitos foram descritos como altos, magros e usando bonés. Um deles teria exigido que a vítima entregasse os pertences e desferido um soco leve na lateral da barriga. Em seguida, os criminosos pegaram a carteira e também obrigaram o homem a entregar o celular que estava no bolso.

Foram levados um aparelho celular Samsung A21-S, um cartão bancário e carteiras de associado de plano de saúde.

Após o crime, a dupla fugiu do local. A vítima ainda tentou localizar os suspeitos utilizando o próprio veículo, mas não conseguiu encontrá-los.

O caso foi registrado como roubo consumado no plantão da Polícia Civil de São Carlos. Até o momento, ninguém foi identificado ou preso.

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