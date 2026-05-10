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domingo, 10 de maio de 2026
Homicídio

Vítima de esfaqueamento na Vila Costa do Sol não resiste e morre na Santa Casa

10 Mai 2026 - 13h30Por Da redação
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IML de São Carlos - Crédito: arquivoIML de São Carlos - Crédito: arquivo

Um homem de 32 anos, identificado como Angelo Caetano Siqueira, morreu após permanecer internado por quatro dias na Santa Casa de São Carlos, depois de ter sido vítima de um ataque com faca na Vila Costa do Sol.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, Angelo deu entrada no hospital na madrugada do dia 4 de maio, por volta das 2h35, socorrido pelo SAMU após sofrer golpes de faca em via pública, na Rua Antônio Blanco. O quadro era considerado gravíssimo, com ferimentos que causaram evisceração.

Apesar do atendimento médico e da internação, ele não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada às 21h40 da última sexta-feira (8).

Segundo o registro policial, a assistência social do hospital informou que não conseguiu localizar familiares ou amigos da vítima, já que ele estaria há pouco tempo na cidade e possivelmente vivia em situação de rua.

O caso foi registrado como homicídio consumado no Plantão Policial de São Carlos. Até o momento, a autoria do crime é desconhecida e será investigada pela Polícia Civil.

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