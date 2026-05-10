Jovem é detido com 233 pinos de cocaína no Gonzaga

Crédito: SCA

Um jovem de 18 anos foi detido por tráfico de drogas na região do Gonzaga, em São Carlos, na tarde deste domingo (10).

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes do Tático Comando patrulhavam pela Avenida Maranhão quando avistaram o suspeito realizando a venda de entorpecentes. Ao perceber a aproximação policial, ele tentou fugir por uma área de mata, mas acabou sendo alcançado e detido.

Durante a abordagem, os policiais localizaram com o acusado uma sacola contendo 233 microtubos de cocaína, R$ 3.075,00 em dinheiro e uma máquina de cartão.

Ainda segundo a PM, o jovem confessou que estava comercializando drogas desde às 8h da manhã.

O suspeito foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi apresentada.

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