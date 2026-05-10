Forças de segurança promovem fiscalização de bares em Ibaté

Uma operação conjunta realizada na noite da última sexta-feira (8) mobilizou equipes da Polícia Militar, Guarda Municipal e Fiscalização da Prefeitura em bairros de Ibaté. A ação teve como foco a fiscalização de bares e a saturação em pontos considerados estratégicos da cidade.
De acordo com a Polícia Militar, a operação ocorreu nas regiões do Jardim Menzani, Centro, Popular e Jardim Cruzado, com o objetivo de coibir ações criminosas, como furtos e roubos de veículos, roubos a comércios, além de localizar objetos ilícitos, entre eles drogas e armas de fogo, e capturar foragidos da Justiça.
Durante a fiscalização, quatro estabelecimentos comerciais foram averiguados e quatro pessoas abordadas. O fiscal da Prefeitura elaborou duas notificações durante a ação.
A Polícia Militar destacou que operações como esta fazem parte do planejamento operacional contínuo das forças de segurança, visando principalmente a prevenção de delitos, a preservação da ordem pública e o bem-estar da comunidade.