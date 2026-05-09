Prefeitura de Ibaté promove Exposição de Viaturas das Forças de Segurança neste sábado

Nova viatura Força Tática - Crédito: reprodução

A Prefeitura Municipal de Ibaté, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, realiza neste sábado, dia 09 de maio, a Exposição de Viaturas das Forças de Segurança, encerrando a programação da Semana de Segurança Pública, iniciada nesta segunda-feira (04) no município.

O evento acontecerá das 09h às 12h, na Rua Benedito Barreto, no Jardim Cruzado, reunindo viaturas das forças de segurança para que a população possa conhecer de perto os veículos e equipamentos utilizados pelas corporações.

Ao longo da semana, diversas ações foram realizadas nas unidades escolares, levando orientações e atividades voltadas à conscientização sobre segurança, prevenção às drogas e cidadania.

Para marcar o encerramento da programação, a exposição promove um momento de aproximação entre a comunidade e as forças de segurança, além de proporcionar uma experiência educativa para crianças, jovens e famílias.

A Prefeitura Municipal de Ibaté convida toda a população para participar e prestigiar esse importante evento.

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